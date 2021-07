VALORIZZAZIONE Rocca Pietore: si cercano nuove prospettive per la ex colonia sammarinese Il 28 luglio un primo incontro tecnico amministrativo fra il Segretario di Stato per il Territorio, il sindaco del comune bellunese e il Rappresentante Legale dell’O.C.S.A. per valorizzare l'immobile e rinnovare offerta e servizio alla comunità

Rocca Pietore: si cercano nuove prospettive per la ex colonia sammarinese.

Rafforzare il rapporto di amicizia e mutua collaborazione fra i territori per valorizzare la ex colonia sammarinese di Rocca Pietore, anche con una formula differente rispetto all’attuale . Queste le finalità dell'incontro avvenuto giovedì 28 luglio fra il Segretario di Stato al Territorio Canti e il sindaco del comune bellunese Andrea De Bernardin. Assieme a loro anche Stefano Giulianelli, Rappresentante Legale dell’O.C.S.A. (Opera Cattolica Sammarinese Assistenza), ad oggi Fondazione in liquidazione volontaria facente capo alla Diocesi San Marino Montefeltro, proprietaria della ex colonia. Si aprono nuove prospettive, dunque, per la casa vacanze che fino al 1999 - in quasi trentacinque anni - ha accolto oltre cinquemila giovani e meno giovani. Diverse le iniziative che nel tempo sarebbero state pensate per riaprirla, ma senza successo. Ora, dopo questo primo incontro tecnico amministrativo per fare il punto della situazione e prendere visione delle condizioni dell’immobile - ad oggi fatiscente e non inagibile – l'auspicio delle parti è quello di mettere in sicurezza l’edificio pericolante e valutare possibili soluzioni per rinnovare un’offerta ed un servizio alla comunità. Da parte del Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente Stefano Canti la volontà di sottoporre nel breve periodo, “delle proposte attuative al Congresso di Stato” per una soluzione definitiva alla vicenda.

Leggi il comunicato integrale

