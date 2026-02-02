MUSICA Rockin 1000 New Orleans, sventola anche la bandiera di San Marino Il sammarinese Michele Zanotti ha coordinato la sezione West dei Bassisti alla leggendaria serata al Caesars Superdome, la prima negli USA per il supergruppo rock

Rockin1000, nota come la più grande rock band del mondo, è sbarcata anche negli States. Sabato 31 gennaio il gruppo nato a Cesena nel 2015 ha suonato dal vivo al Caesars Superdome di New Orleans con 1.000 musicisti provenienti da oltre 25 Paesi per creare un muro di suono unico, unendo chitarristi, bassisti, batteristi, tastieristi, cantanti e una speciale sezione di fiati ispirata alla vibrante tradizione musicale della città della Louisiana.

Tra i musicisti anche il sammarinese Michele Zanotti, che ha guidato la sezione West dei Bassisti, contribuendo all’armonia e alla profondità sonora di un progetto che ha fatto la storia della musica live.

L’evento ha visto sul palco anche la partecipazione di musicisti locali e studenti di prestigiose istituzioni come l’Ellis Marsalis Center for Music, sotto la direzione artistica del celebre Harry Connick Jr. Questo concerto ha segnato il primo grande show di Rockin1000 negli Stati Uniti, portando davanti a un pubblico entusiasta un repertorio di classici rock e inni senza tempo, eseguiti con energia, passione e sincronizzazione perfetta.

