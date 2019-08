Roghi in Amazzonia: Segreteria Esteri si unisce a impegno internazionale per soluzione crisi ambientale

Solidarietà, per quanto sta avvenendo in Amazzonia, anche dal Titano, che nel 2018 ratificò l'accordo di Parigi sul clima. La Segreteria Esteri – con una nota – dichiara di unirsi “all'impegno internazionale per una tempestiva risoluzione della crisi ambientale”. Nicola Renzi parla di “tragedia che non può essere ignorata”. “San Marino – afferma – non può esimersi dal fare la sua parte”. Ricordata anche la preoccupazione espressa dal Segretario dell'ONU Guterres. Da qui l'impegno della Repubblica, in ambito multilaterale, per sostenere ogni iniziativa per far fronte all'emergenza, e mantenere alta l'attenzione dell'agenda internazionale su questo tema.