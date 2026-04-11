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Rogo di Pasquetta a Faetano: forze dell'ordine sulle tracce dei responsabili

Il capo della Protezione Civile di San Marino, Pietro Falcioni: "È andata bene". E invita a “massima attenzione anche con barbecue e mozziconi di sigaretta”. Intanto in Emilia scattano divieti e prescrizioni dopo il maxi rogo nell'Alto Reno

di Davide Giardi
11 apr 2026

Con il fuoco non si può scherzare, anche in questo periodo dell'anno. Lo dimostra l'incendio di un'area boschiva a Faetano la sera di Pasquetta che è arrivato a sfiorare le abitazioni vicine con fiamme alte diversi metri. Ancora più vasto l'incendio scoppiato il giorno prima nei boschi tra Emilia e Toscana, in località Casina, a Biagioni, sulle montagne dell'Alto Reno. Qui il fuoco è divampato per 4 giorni, divorando complessivamente 70 ettari di bosco, spinto dal vento. Per spegnerlo sono state impegnate 13 squadre dei vigili del fuoco con mezzi di terra e tre Canadair. Per fortuna non si registrano danni a persone o abitazioni, ma solo ad alcune linee elettriche.

In entrambi i casi l'origine non è naturale ma causata dall'uomo, anche se - pare - in modo non volontario. A quanto trapela, per il rogo di Faetano le forze dell'ordine sammarinesi sono sulle tracce dei responsabili mentre nell'Alto Reno le fiamme sarebbero partite da un'area nei pressi di un'abitazione a Casina, posta sotto sequestro.

Dopo l'imponente rogo bolognese la Regione Emilia-Romagna ha attivato la fase di attenzione gialla per incendi boschivi per le province di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza. Restano, invece, in verde Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Il provvedimento - spiegano dalla regione - resta valido fino al 19 aprile ed è stato emesso venerdì 10 aprile "a causa delle temperature sopra la media di questi giorni e della scarsa ventilazione".

In questa fase resta consentito bruciare ramaglie e resti agricoli "solo nelle ore mattutine e in presenza di condizioni ottimali di umidità, con obbligo di spegnimento dei fuochi entro le ore 11.00" e tenendo una distanza di almeno 100 metri da boschi e cespugli.  

Sul Titano la situazione è invece nella norma. Come spiega a San Marino Rtv il capo della Protezione Civile di San Marino, Pietro Falcioni, restano consentiti abbruciamenti di ramaglie e sfalci ma vanno preventivamente segnalati alla sezione antincendio della Polizia Civile con una email all'indirizzo fuochi@poliziacivile.sm o al numero dell'ufficio operativo della Sezione Antincendio 0549887768 o 0549887762.   Con tutte le attenzioni del caso. "Non accendere fuochi in caso di forte vento o vicino ad aree boschive, non lasciarli incustoditi fino al loro spegnimento, non smaltire le braci dei barbecue prima che siano spente completamente". A questi si aggiungono le attenzioni con i mozziconi di sigaretta e con i cumuli di foglie secche nei parcheggi, che possono entrare in contatto con i tubi di scappamento. 

Anche perché, bastano pochi minuti per scatenare un vasto incendio, come accaduto a Faetano dove "tutto sommato è andata bene - commenta l'ing. Falcioni - perché c'era poco vento".

"Con l'aumentare delle temperature - spiega ancora -  anche San Marino attiverà la fasi di attenzione e successivamente di allerta, che prevedono divieti e l'attivazione del servizio di avvistamento incendi boschivi da parte del Volontariato di Protezione Civile che controllerà il nostro territorio e quello limitrofo dalla postazione di vedetta fissa presso la Prima Torre, in collaborazione con la Provincia di Rimini".





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