Rogo di Pasquetta a Faetano: forze dell'ordine sulle tracce dei responsabili

Con il fuoco non si può scherzare, anche in questo periodo dell'anno. Lo dimostra l'incendio di un'area boschiva a Faetano la sera di Pasquetta che è arrivato a sfiorare le abitazioni vicine con fiamme alte diversi metri. Ancora più vasto l'incendio scoppiato il giorno prima nei boschi tra Emilia e Toscana, in località Casina, a Biagioni, sulle montagne dell'Alto Reno. Qui il fuoco è divampato per 4 giorni, divorando complessivamente 70 ettari di bosco, spinto dal vento. Per spegnerlo sono state impegnate 13 squadre dei vigili del fuoco con mezzi di terra e tre Canadair. Per fortuna non si registrano danni a persone o abitazioni, ma solo ad alcune linee elettriche.

In entrambi i casi l'origine non è naturale ma causata dall'uomo, anche se - pare - in modo non volontario. A quanto trapela, per il rogo di Faetano le forze dell'ordine sammarinesi sono sulle tracce dei responsabili mentre nell'Alto Reno le fiamme sarebbero partite da un'area nei pressi di un'abitazione a Casina, posta sotto sequestro.

Dopo l'imponente rogo bolognese la Regione Emilia-Romagna ha attivato la fase di attenzione gialla per incendi boschivi per le province di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza. Restano, invece, in verde Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Il provvedimento - spiegano dalla regione - resta valido fino al 19 aprile ed è stato emesso venerdì 10 aprile "a causa delle temperature sopra la media di questi giorni e della scarsa ventilazione".

In questa fase resta consentito bruciare ramaglie e resti agricoli "solo nelle ore mattutine e in presenza di condizioni ottimali di umidità, con obbligo di spegnimento dei fuochi entro le ore 11.00" e tenendo una distanza di almeno 100 metri da boschi e cespugli.

Sul Titano la situazione è invece nella norma. Come spiega a San Marino Rtv il capo della Protezione Civile di San Marino, Pietro Falcioni, restano consentiti abbruciamenti di ramaglie e sfalci ma vanno preventivamente segnalati alla sezione antincendio della Polizia Civile con una email all'indirizzo fuochi@poliziacivile.sm o al numero dell'ufficio operativo della Sezione Antincendio 0549887768 o 0549887762. Con tutte le attenzioni del caso. "Non accendere fuochi in caso di forte vento o vicino ad aree boschive, non lasciarli incustoditi fino al loro spegnimento, non smaltire le braci dei barbecue prima che siano spente completamente". A questi si aggiungono le attenzioni con i mozziconi di sigaretta e con i cumuli di foglie secche nei parcheggi, che possono entrare in contatto con i tubi di scappamento.

Anche perché, bastano pochi minuti per scatenare un vasto incendio, come accaduto a Faetano dove "tutto sommato è andata bene - commenta l'ing. Falcioni - perché c'era poco vento".

"Con l'aumentare delle temperature - spiega ancora - anche San Marino attiverà la fasi di attenzione e successivamente di allerta, che prevedono divieti e l'attivazione del servizio di avvistamento incendi boschivi da parte del Volontariato di Protezione Civile che controllerà il nostro territorio e quello limitrofo dalla postazione di vedetta fissa presso la Prima Torre, in collaborazione con la Provincia di Rimini".











