Romagna e San Marino: arrivano i temporali

Un nucleo freddo, proveniente da nord, transiterà in Emilia-Romagna nella giornata di giovedì. E la Regione ha emesso un'allerta meteo di colore giallo perché “sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità, con possibili effetti e danni associati più probabili sul settore occidentale”. “Le precipitazioni intense – continua l'allerta – possono generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamento sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua con possibili superamenti della soglia 1”. Il fronte perturbato partirà dalle aree occidentali dell'Emilia-Romagna, per poi transitare verso est, in direzione costa. Anche le temperature subiranno un sensibile calo.