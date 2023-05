Romagna: treni sospesi, chiusi sottopassi e strade. Allagato PS Riccione. 10 fiumi livello 3

Le immagini del maltempo dalla riviera

Il piano terra del pronto soccorso dell'ospedale Ceccarini di Riccione è completamente allagato. I responsabili sanitari sono in contatto con la protezione civile per coordinare eventuali misure da prendere. Intanto da questa mattina i centralini dei vigili del fuoco di Rimini sono praticamente intasati dalle chiamate per scantinati allagati e cantine inagibili per l'acqua. Richieste di aiuto soprattutto per persone rimaste bloccate per i sottopassi allagati.



La circolazione ferroviaria è sospesa sulla linea Bologna-Rimini, fra Forlì e Rimini, e sulla linea Ferrara-Rimini, fra Ravenna e Rimini. Le attuali condizioni meteo, spiega Rfi, non consentono di garantire la prosecuzione dei treni in viaggio. I treni a lunga percorrenza e regionali sono limitati a Bologna, Forlì, Rimini e Pesaro.



Sottopassi pedonali chiusi, situazioni di disagio in particolare al parco Marecchia e al parco Ausa oltre in località Viserba. Il fiume Marecchia inoltre ha superato la soglia 3. Tra gli edifici pubblici la criticità maggiore è al Tribunale dove piove all'interno della hall. Per l'aggiornamento maltempo, il Comune di Rimini ha diramato una nota che conferma le principali criticità nella zona di Viserba e in particolare questa mattina a scopo precauzionale sono stati chiusi diversi sottopassi. Sotto osservazione il torrente Mavone esondato nella parte alta in via Consorziale, strada che è stata transennata dalle squadre della Protezione Civile.

Sono dieci i fiumi dell'Emilia-Romagna che hanno superato la soglia di allerta 3, di criticità elevata: si tratta di Idice, Samoggia, Ausa, Uso, Montone, Marzeno, Voltre, Savio, Pisciatello e Marecchia. Lo spiega l'assessore regionale alla Protezione civile, Irene Priolo.



In considerazione del protrarsi delle condizioni di allerta grave preannunciate dall'agenzia regionale di Protezione civile, I sindaci hanno deciso la chiusura delle scuole a Rimini e Riccione, il Comune di Ravenna ha previsto per domani la chiusura dei servizi educativi, delle scuole compresi i centri di istruzione e formazione professionale; dei centri di aggregazione giovanile, dei centri diurni per anziani e disabili e dei centri socio - occupazionali. E' stata confermata anche la chiusura dei cimiteri e la sospensione dei mercati ambulanti. Le scuole a Cesena resteranno chiuse anche domani, mercoledì. "Ci sono alcune situazioni critiche soprattutto nella zona di Borello. Nella zona di Bora e Boratella ci sono le prime famiglie fatte allontanare dalle proprie case, una ventina di persone". Lo ha spiegato il sindaco di Cesena Enzo Lattuca, in un punto sul maltempo nella zona. Gli evacuati riguardano anche il territorio di Mercato Saraceno. "E' la situazione più critica, ci sono cantine allagate, al momento nessuno è in pericolo", aggiunge. "Anche per la giornata di domani mercoledì 17 maggio, le scuole di ogni ordine e grado saranno chiuse in tutta l'Unione dei Comuni della Romagna Faentina - scrive il sindaco di Faenza, Massimo Isola, Per la giornata di domani, saranno chiusi anche tutti gli impianti sportivi comunali e verranno sospese le attività che si tengono al loro interno".