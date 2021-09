Romano Prodi inaugura il dottorato di ricerca in Scienze Storiche dell'Università: "San Marino può approfittare della sua piccolezza"

Distribuito su oltre 30 giornate di attività le lezioni del dottorato di ricerca in Scienze Storiche impegneranno docenti e studenti per circa 80 ore sviluppandosi in due macro tematiche: “Gli archivi del Novecento” da una parte e “Politica ed economia” dall'altra. Proprio su quest'ultimo tema l'ex presidente del consiglio italiano Romano Prodi ha inaugurato il corso facendo un focus su come il covid, anche se in maniera involontaria, si sia intrecciato con enormi cambiamenti politici a livello globale. Importante, ha poi spiegato Prodi, mantenere buoni rapporti tra stati come San Marino e Italia.

"San Marino è bella nella sua indipendenza e nella sua storia - ha sottolineato Romano Prodi - e può avere delle iniziative interessanti; può approfittare della sua piccolezza, perché nella piccolezza, soprattutto in un mondo di tensioni come adesso, si possono fare grandi cose".









Il dottorato è in programma fino al 30 ottobre e vedrà alternarsi storici ed esperti provenienti da importanti istituzioni accademiche. "Il nostro dottorato - evidenzia il rettore dell'ateneo sammarinese, Corrado Petrocelli - è sempre più un fiore all'occhiello della nostra università. Questa volta si parla di economia e politica e il dottorato, attraverso il suo direttore Luciano Canfora, ha deciso di invitare il Presidente Prodi che ha accettato di buon grado. Una delle cose che ci fa più piacere è che quando invitiamo questi ospiti illustri sono tutti quanti felici di venire da noi".

"Per un'eccellenza come il nostro corso - aggiunge il Segretario di Stato all'Istruzione, Andrea Belluzzi - e per le eccellenze rappresentate dai docenti di questo dottorato non ci poteva essere che una persona come il Presidente Prodi, è un piacere ospitare Prodi a San Marino ed è un piacere vedere che questa presenza ha destato un particolare interesse in tutti i cittadini sammarinesi".

Nel servizio l'intervista a Romano Prodi, Corrado Petrocelli (Rettore Università degli Studi di San Marino) e Andrea Belluzzi (Segretario di Stato Istruzione)