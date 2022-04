MONDO ANIMALE Ronda superstar: pubblicità e fiction per la Border Collie sammarinese

Si chiama Ronda è una Border Collie a pelo bearded di due anni e mezzo di San Marino, ed è la nuova star dello spot televisivo di un noto antiparassitario. Ha coltivato il suo talento con l'agility dog grazie all'impegno della proprietaria Stefania Maragna.

È molto attiva su Instagram e racconta ai suoi follower le sue avventure con il profilo ronda_the_funny_dog. È proprio grazie alla sua attività sui social network, che le sue qualità sono state scoperte da una nota agenzia pubblicitaria di Roma (grazie alla talent scout Carolina Basile), che l'ha messa alla prova. "Doveva vedere se di fronte a una macchina da presa lei era a suo agio o meno, - ci racconta Stefania - ma superato questo breve test sono iniziate le riprese per la pubblicità".



Ronda si è comportata da vera professionista sul set, recitando la sua parte senza problemi al fianco degli altri attori. "Sono rimasti tutti entusiasti, - prosegue Stefania - lei sembra nata per quel mondo". La carriera televisiva della Border Collie però non si ferma qui. In programma per lei anche una piccola parte in una fiction che uscirà la prossima primavera su Raiuno.

Nel servizio l'intervista a Stefania Maragna

