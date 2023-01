Rotaract a sostegno di “Healthy Habits a scuola”

Nel video, le interviste all'ideatore di “Healthy Habits", David Mariani; al Dirigente della Scuola dell'Infanzia e Nido, Francesco Giacomini; alla Dirigente della Scuola Elementare, Arianna Scarpellini.

“E' un messaggio orientato alla prevenzione primaria - spiega David Mariani - un cambiamento di abitudini in una direzione in cui il bambino riesce a capire che la malattia si può anticipare, che le loro abitudini decideranno non solo del loro futuro, ma anche quello del resto dell'umanità, perché ogni abitudine umana si riflette a cascata su tutto il pianeta”. Arriva anche nelle scuole di San Marino “Healthy Habits”, il progetto dell'omonima Associazione di promozione sociale.

Sensibilizzare alle buone abitudini, abbandonando quelle cattive, dall'attività fisica alla alimentazione. Una transizione molto più facile da intraprendere se insegnata ai bambini. Già all'opera allora, in molti plessi, a partire da infanzia e nido: “Tutti i docenti seguono il percorso formativo – spiega il Dirigente delle Scuole d'infanzia e nido, Francesco Giacomini - che viene poi declinato nei vari plessi in funzione dei numeri, delle opportunità. C'è bisogno di tempo, ma i risultati sono sicuramente positivi; c'è attenzione, anche da parte di famiglie e servizi”.

Dalle Direzioni delle Scuole, il plauso a Rotaract per il sostegno attribuito al progetto che coinvolge, insieme a bambini e insegnanti, anche le famiglie: “Coinvolge la metà delle scuole elementari di San Marino – aggiunge la Dirigente delle Scuole elementari, Arianna Scarpellini - per avere anche un confronto con le classi in cui non viene attivato. Per testarne gli effetti positivi. Sta riscuotendo un enorme successo non solo tra gli insegnati, ma anche tra le famiglie che si sentono guidate, affiancate, supportate nell'interiorizzare queste sane abitudini”.

Nel video, le interviste all'ideatore di “Healthy Habits", David Mariani; al Dirigente della Scuola dell'Infanzia e Nido, Francesco Giacomini; alla Dirigente della Scuola Elementare, Arianna Scarpellini.