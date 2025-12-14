TV LIVE ·
Rotary Club: il Governatore Abbate sul Titano, omaggio alla stele del Cinquantenario

Presente all'incontro il Segretario di Stato al Territorio Matteo Ciacci

14 dic 2025
Il Governatore del Rotary Emilia – Romagna e Repubblica di San Marino, Guido Giuseppe Abbate, in visita sul Titano. Accompagnato dal Presidente del Rotary Club San Marino, Carlo Romeo e dal Prefetto Riccardo Zonzini, Abbate ha incontrato il Segretario di Stato al Territorio Matteo Ciacci e Stefano Raggi, delegato del Capitano di Castello di Città.

Insieme si sono soffermati davanti alla stele che ricorda il Cinquantenario rotariano sammarinese e i suoi fondatori nel 1960. Stele che di recente ha trovato proprio alla porta della Fratta la sua nuova collocazione.

Abbate ha preso parte anche al tradizionale momento conviviale del Club per gli auguri natalizi. 




