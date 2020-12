POVERTÀ Rotary Club San Marino, collaborazione con Conad per la donazione di buoni spesa

Il Rotary Club San Marino, aderendo ad una iniziativa del Distretto Rotary 2072, ha acquistato 80 buoni spesa da 50 euro, per un totale di 4mila euro, da utilizzare presso i punti vendita Conad, compreso quello al Centro Azzurro. Conad applicherà inoltre uno sconto del 10% agli acquisti fatti utilizzando i buoni. Per raggiungere le famiglie in difficoltà, il Rotary sammarinese consegnerà i buoni spesa alla Caritas di San Marino che, a sua volta, individuerà chi ne ha più bisogno.

