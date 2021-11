Rotary Club San Marino festeggia 60 anni: udienza dalla Reggenza e celebrazioni al Titano

60 anni di storia, passata in rassegna dal Segretario alla Cultura, Andrea Belluzzi. A pochi anni dalla nascita del Rotary riminese - che ebbe tra i primi soci il sammarinese Enea Suzzi Valli – nasceva nel marzo 1960 il Rotary Club San Marino - tra i promotori e soci fondatori furono Leonida Suzzi Valli e Gian Luigi Berti. Da allora, una storia di servizio e di progetti, dal sociale alla cultura – spicca l'impegno nella ricostruzione del Tesoro dei Goti, oggi simbolo del padiglione del Titano all'Expo di Dubai - fino ai tanti contributi alla formazione degli studenti e dei ragazzi. A Palazzo sono i vertici del Distretto 2072, il past-governor Italo Minguzzi e il Governatore Stefano Spagna Musso.

“Una presenza solidale e tangibile – dicono i Capitani Reggenti, Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini – preziosa alla crescita civile e culturale promuovendo l'ideale del servire al di sopra di ogni interesse personale, nella responsabilità verso gli altri, nel dare il meglio di sé". E ricordano il valore del costruire relazioni di cooperazione per diffondere tolleranza e costruire convivenza, "finalità che – dicono caratterizzano anche l'impegno di San Marino in ambito internazionale”. Da Palazzo Pubblico, alle celebrazioni al Titano: nel traguardo dei 60 anni, Rotary Club San Marino guarda avanti, ponendosi quale stimolo ed esempio per le nuove generazioni.

Nel video le interviste al Governatore del Distretto 2072, Stefano Spagna Musso e al Presidente Rotary Club San Marino, Massimo Rastelli

