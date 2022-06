Rotary Club San Marino: in dono alla comunità una nuova postazione con defibrillatore all'avanguardia

Il Rotary Club San Marino continua a sostenere progetti concreti ed evoluti come quello della cardioprotezione della Repubblica di San Marino. Ieri davanti alla scuola di Murata, la cerimonia di donazione della nuova postazione pubblica con defibrillatore alla comunità. Dispositivo all'avanguardia – ha spiegato il Presidente del Rotary Club San Marino, Massimo Rastelli sottolineando la bontà dell'iniziativa - a disposizione di turisti ma soprattutto dei cittadini sammarinesi. Salvare una vita in un'emergenza di arresto cardiaco si può solo con rapidità di intervento e informazione e formazione. Presente anche nell'occasione Marina Foscoli, Cardiologa e Presidente Società Sammarinese di Cardiologia la quale ha sottolineato l'importanza di questa nuova postazione poiché “segna un passo ulteriore verso una Repubblica ancora più sicura”.

Di recente tre persone, colte da malore, sono state salvate perché i presenti hanno chiamato subito il 118, e nel frattempo hanno praticato il massaggio cardiaco ed arrivato in fretta il defibrillatore semiautomatico. Questa l'importanza del Totem, “colonnina da venerare perché salva la vita”, distribuito in più punti con un defibrillatore di facilissimo impiego, molto intuitivo, che può essere utilizzato in mancanza di personate istruito da chiunque seguendo le istruzioni che lo stesso strumento fornisce.

Lucia Ceccaroli, Vicedirigente Scuola Elementare e Maria Cristina Albertini, Coordinatrice del plesso Murata hanno al contempo posto l'accento sull'importanza di creare le condizioni affinché i bambini vivano sempre in ambiente protetto garantendo loro la necessaria sicurezza. Infine un ringraziamento per aver pensato alla collocazione proprio di fronte all'edificio che accoglierà l'intero plesso scolastico Città Murata.