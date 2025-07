EVENTO Rotary: governatore Abbate visita San Marino, al centro i progetti per aiutare i più deboli Governatore accolto dal neo presidente Rotary San Marino, Carlo Romeo

Per Guido Giuseppe Abbate è la prima visita a San Marino da governatore del Distretto Rotary 2072 che copre i territori di Emilia-Romagna e del Titano. Un'occasione per parlare di progetti futuri insieme al neo presidente per San Marino, Carlo Romeo.

"Per i Governatori (del Distretto, nda) è un dovere istituzionale rendere omaggio - spiega Abbate - a San Marino. Un club che ha segnato la storia. Noi perseguiamo l'ideale del servire, rispettando principi etici e di comportamento, per essere d'aiuto alla popolazione". Durante l'evento un omaggio e un ringraziamento all'ex presidente Stefania Leardini.

"In questo anno, che inizia di fatto il primo luglio - afferma Romeo - vorremmo aumentare i service in giro per il mondo, dentro e fuori San Marino. C'è una crisi generale, in zone come Africa e Asia. C'è sempre più bisogno di persone che abbiano progetti per aiutare tutti".

Nel servizio le interviste a Guido Giuseppe Abbate (governatore Distretto Rotary 2072) e Carlo Romeo (presidente Rotary San Marino)

