Rotary: premiati i diplomati sammarinesi, ora si guarda al futuro

Un riconoscimento speciale, per l'impegno e la dedizione nello studio, che guarda al futuro delle nuove generazioni. È il Premio Rotary, consegnato a ragazzi e ragazze che hanno concluso il percorso di formazione alle scuole superiori con il massimo dei voti.

Presenti alla serata i protagonisti, cioè gli studenti, insieme alle loro famiglie. A guidare l'evento Giulia Magnani, presidente Rotary San Marino, che ha invitato i giovani a studiare, viaggiare, conoscere il mondo, fare esperienze, senza perdere il legame con San Marino. Alla serata hanno partecipato il segretario di Stato all'Istruzione, Teodoro Lonfernini, insieme agli esponenti del settore scolastico e ai membri del club.

Istituito nel 1962, il premio ha lo scopo di riconoscere e valorizzare il merito, non fermandosi alla sola votazione finale: viene infatti celebrato il ruolo delle famiglie, delle istituzioni scolastiche, dei docenti che accompagnano i giovani nel loro percorso di formazione e di crescita. Tra i momenti della serata, la relazione della professoressa Meris Monti che ha accompagnato la premiazione con una riflessione rivolta a ragazzi e ragazze, sul significato dell'eccellenza e del merito. L'augurio è che i giovani adulti continuino a coltivare i propri talenti, con passione e determinazione.







