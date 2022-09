Rotatoria Tavolucci, la Giunta di Borgo appoggia il progetto: “Piano già presentato al pubblico”

La Giunta di Borgo appoggia la realizzazione della rotatoria dei Tavolucci. L'amministrazione mette al primo posto la sicurezza di cittadini e strade, ritenendo necessari un attraversamento pedonale e una fermata dell'autobus in quella zona. In una nota, evidenzia che il progetto era stato richiesto e sostenuto anche dalle Giunte precedenti. E rimarca come il piano sia stato presentato pubblicamente il 26 luglio scorso alla presenza del segretario Stefano Canti e del direttore dell'Azienda per i Lavori pubblici Giuliana Barulli. La Giunta si dice dispiaciuta per l'abbattimento degli alberi, ma garantisce che verranno ripiantumati “per una parte vicino alla nuova rotatoria e per un’altra parte in zone del Castello”; mentre – aggiunge - “si sta valutando di poter realizzare i campi da tennis in un’altra zona”. E conclude auspicando che “questa rotatoria possa finalmente garantire la piena sicurezza dei nostri concittadini anche attraverso la realizzazione di un sottopassaggio pedonale”.