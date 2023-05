VIABILITÀ Rotatorie sulla Superstrada Rimini - San Marino, Frisoni: "Verso la risoluzione di un problema storico" L'assessora alla mobilità del Comune di Rimini fa un appello perchè si arrivi al più presto all’aggiudicazione dei lavori

Rotatorie sulla Superstrada Rimini - San Marino, Frisoni: "Verso la risoluzione di un problema storico".

Sulle anticipazioni di ieri del Segretario al Territorio Canti riguardo le rotatorie sulla superstrada Rimini - San Marino, è intervenuta oggi anche l'assessora alla mobilità del Comune di Rimini Roberta Frisoni. “La redazione del progetto di riqualificazione è una bella notizia perché siamo ora sulla 'strada buona' per risolvere un problema storico dei due territori" - scrive in una nota stampa.

Il progetto tiene conto delle indicazioni e delle osservazioni avanzate in questi anni dagli enti locali. In campo c’è una grande opera fondamentale non solo per fluidificare, mettere in sicurezza e superare i buchi neri della principale arteria di collegamento fra Rimini e San Marino, ma anche per la competitività e attrattività, in grado di farci fare quel salto di qualità che è anche alla base dell’accordo istituzionale firmato tra il Comune il Titano. Attesi investimenti per circa 21 milioni di euro.

Previste anche opere integrate come ad esempio la realizzazione di un sovrappasso ciclopedonale nella zona della Grotta Rossa. Frisoni evidenzia la forte collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti e fa un appello perchè si arrivi al più presto all’aggiudicazione dei lavori di un’infrastruttura molto attesa.

