CONCLAVE Rotti i sigilli, prima fumata non prima delle 19.00 Si ipotizza un Conclave breve, di due-tre giorni

Rotti i "sigilli" e "annullato l'Anello del Pescatore" di Papa Francesco durante l'ultima Congregazione dei cardinali. Tappe segnate verso il Conclave, scandisce i tempi del giorno più atteso il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni. la messa 'Pro eligendo Romano Pontifice', entreranno nella Cappella Sistina alle 16.30, sarà pronunciata la formula di rito 'extra omnes', che darà il via alle votazioni segrete da parte dei 133 elettori, sottoposti a un rigido regime di clausura. Prima fumata dalle 19.

Da giovedì saranno due al giorno: 10.30 solo se bianca, oppure alle 12; nel pomeriggio, alle 17.30 (anche in questo caso, solo se bianca) o intorno alle 19. In mattinata, ultima Congregazione. In tutto, 12 le sessioni pre Conclave, durante le quali gli elettori hanno condiviso prospettive diverse ed esperienze dettati dai contesti dei continenti che rappresentano, trovando una sintesi sulla figura del nuovo Pontefice. La promozione di una Chiesa non autoreferenziale, l'impegno per la pace, così come contro abusi e scandali. Dovrà essere guida a un'umanità disorientata e segnata dalla crisi dell'ordine mondiale. Un "pastore vicino alla vita concreta delle persone che, insieme, promuova il dialogo con altre culture e religioni". Ribadita ancora "l'impegno e la responsabilità dei cardinali nel sostenere il nuovo pontefice". Si ipotizza un Conclave breve di due-tre giorni. Nella storia, l'elezione più veloce fu per Pio XII, 3 scrutini - era il 1939. Se ancora la rosa dei papabili appare essere ampia, i bookmaker tengono in testa i Cardinali Pietro Parolin e Luis Antonio Tagle, un italiano e un asiatico, segnalando un balzo per Mario Grech, maltese a Capo della Segreteria Generale del Sinodo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: