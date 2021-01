Rottura reti gas e acqua: ecco come richiedere il risarcimento danni

A seguito della rottura delle reti gas ed acqua del 9 gennaio che ha interessato alcune vie di Domagnano, l'Azienda dei servizi pubblica un modello predisposto per richiedere il risarcimento dei danni. Dopo la compilazione, va trasmesso, via raccomandata cartacea ad AASS (via Andrea di Superchio, 16 - 47893 Cailungo) o tramite t-Notice a re.azienda.servizi@aass.sm. Successivamente AASS provvederà all’apertura del procedimento di risarcimento presso la propria Compagnia di Assicurazione. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero di telefono 0549-883716.

In allegato il modulo da scaricare