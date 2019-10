Rovereta 1957, questa sera le immagini inedite su San Marino Rtv

Questa sera, alle ore 20.00, San Marino Rtv trasmetterà un filmato inedito di oltre 40 minuti, in parte in bianco e nero, in parte a colori, girato dal fotografo e cineoperatore Francesco "Chino" Burgagni. Riguardano i Fatti di Rovereta e sono state donate alla Repubblica dalla famiglia di Alvaro Casali. Il 14 ottobre non è una data casuale, poiché coincide con la conclusione della crisi del '57. Nei giorni scorsi i discendenti di Casali hanno deciso di mettere a disposizione la preziosa documentazione e in un'udienza di fronte ai Capitani Reggenti Luca Boschi e Mariella Mularoni hanno consegnato le pellicole.