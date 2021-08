COVID-19 RSA La Fiorina: negativi i tamponi effettuati presso la struttura, dopo il ricovero precauzionale di due anziani Attesa, in Repubblica, per il bollettino del lunedì; dopo il consueto stop agli aggiornamenti del weekend

Incremento dei contagi significativo, nei giorni precedenti, a San Marino; anche se – fino ad ora – non sembra di essere di fronte ad una crescita esponenziale: comunque possibile, vista l'elevata contagiosità della variante Delta. Giovedì i casi attivi avevano raggiunto quota 71. Particolarmente importante – per valutare il grado di emergenza - il dato delle ospedalizzazioni. E al momento la situazione pare sotto controllo: terapia intensiva libera; 3 i ricoveri in isolamento. Ma in due casi il trasferimento al nosocomio di Cailungo è stato di tipo precauzionale: si tratta infatti di ospiti della RSA la Fiorina, asintomatici o con sintomatologia lieve; immediatamente avvertiti i familiari. Subito dopo l'accertamento di queste due positività – fa sapere l'ISS - sono stati effettuati tamponi agli altri ospiti della struttura: tutti risultati negativi.

[Banner_Google_ADS]

Nonostante le precedenti vaccinazioni, insomma, massima cautela. E proprio per tutelare i soggetti più fragili il 26 luglio, in via prudenziale, era stata disposta la sospensione delle visite agli ospiti della struttura per anziani; così come ai degenti dell'Ospedale e al “Colore del Grano”. Decisione ritenuta drastica e non condivisibile dal Comitato di Confronto Casale la Fiorina. Per incontrarsi in tutta sicurezza è comunque accessibile da giorni la “stanza degli abbracci”; i familiari, ovviamente, devono prenotarsi per tempo, viste anche le necessità di igienizzazione dei locali. Proseguono inoltre le attività interne – come tombole ed esercizi motori – gestite da animatori ed educatori dell'ISS; sospese nuovamente, invece, da un paio di settimane, quelle con personale esterno: è il caso della Messa del giovedì, l'attività di musica del mercoledì e alcuni servizi di cura alla persona. L'auspicio è che la consueta routine, e le visite dei parenti, possano riprendere quanto prima; e ciò sarà possibile quando la curva dei contagi, nel Paese, tornerà a calare in modo significativo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: