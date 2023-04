POST-COVID RSA La Fiorina, ridotte le liste d'attesa. Non c'è più “la zona rossa”: ripristinato il numero massimo di posti letto Riprende la piena attività con laboratori di lettura e pittura

La RSA La Fiorina volta pagina e rilancia le proprie attività che, a onor del vero, non si erano mai interrotte, neppure nel periodo peggiore del Covid. Via al laboratorio di lettura, nato da una idea del Centro Sociale di Dogana in collaborazione con il gruppo dei “Lettori con la valigia”. Amanti dei libri, 11 volontari per passione (l'auspicio è di coinvolgere sempre più persone): leggendo 3 volte a settimana per gli ospiti regalano loro momenti istruttivi e di spensieratezza, perché “apprendere è un dono che non ha età”.

Dalla lettura all'arteterapia, molto apprezzata nel laboratorio tenuto da Anna Maria Zavoli, con il supporto di Maria Rosa Chiari della Croce Rossa. La pittura come forma espressiva stimolante, capace di sviluppare il potenziale creativo e migliorare l'umore.

Attività interne, dunque, in completa ripresa grazie al fondamentale apporto dei volontari che arrivano singolarmente – artisti, professionisti ed insegnanti in pensione, persone che semplicemente avevano familiari ospitati nella struttura e che anche dopo averli persi, continuano a dare una mano – oppure provenienti da associazioni come l'Ustal, fondamentale per il trasporto dei degenti. Parola d'ordine: condivisione. Di inclinazioni e talenti. C'è Gianfranco Tamagnini che stupisce con i suoi lavori manuali di pregevole fattura; in bella mostra anche l'abilità artistica di Maria Muccioli. Sullo sfondo un festoso 'albero di Pasqua' che compendia l'impegno dell'intera struttura.

Allieta sapere, infine, che da diverse settimane non c'è più la “zona rossa”: passata l'emergenza, l'area è stata riconvertita al suo utilizzo ordinario, ripristinando il numero massimo di posti letto residenziali disponibili. Che sono 114 più 2 per soggiorni di sollievo. Questo ha già consentito di smaltire le liste d'attesa.

Nel video le interviste a Valentina Carattoni, Centro Sociale di Dogana e Cinzia Cesarini, Direttrice UOC Assistenza Residenziale Anziani ISS

