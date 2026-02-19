RSM: sinergie rafforzate con la Germania in occasione del 30esimo anniversario delle relazioni diplomatiche

Nel servizio le interviste a Thomas Bagger (Ambasciatore Repubblica Federale di Germania) e a Luca Beccari (Segretario di Stato per gli Affari Esteri).

Posto l'accento sul valore del dialogo, dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari, nell'intervento introduttivo; richiamando la vasta rete di relazioni diplomatiche della Repubblica, e l'ormai prossima firma dell'Accordo di Associazione con l'UE. Multilateralismo, la parola chiave. Poi la presentazione delle lettere credenziali – di fronte ai Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli - da parte dei 6 nuovi ambasciatori.

Genaro Fausto Lozano Valencia, per il Messico; Elizabeth McCullough per l'Irlanda; Tord Tukun per il Regno di Norvegia; Tamara Liluashvili, per la Georgia; Thomas Bagger per la Repubblica Federale di Germania e Karin Maria Hoglund per il Regno di Svezia. Gli alti rappresentanti diplomatici si erano già intrattenuti a colloquio con il Segretario agli Esteri. Al centro la volontà di rafforzare le relazioni con iniziative concrete e progettualità condivise: dall'economia alla cultura; dalla formazione all'ambito scientifico.

Spazio anche a valutazioni sull'attuale quadro geopolitico, ribadita l'importanza dei fora internazionali come strumenti di promozione della pace. E un'attenzione particolare al percorso europeo del Titano. Tornando alla cerimonia odierna a Palazzo Pubblico, da registrare, al termine, la firma di una Dichiarazione d'intenti sulla cooperazione e le consultazioni bilaterali tra la Segreteria Esteri sammarinese e l'omologo Ministero tedesco.

E ciò in un anno particolare, nella storia delle relazioni tra i due Stati. “È per me un grande onore – ha dichiarato l'Ambasciatore Thomas Bagger - essere stato accreditato Ambasciatore di Germania presso la Repubblica di San Marino. Quest'anno festeggiamo il 30° anniversario delle relazioni diplomatiche tra San Marino e la Germania e questa dichiarazione congiunta di intesa è anche un modo per rafforzare ulteriormente la cooperazione fra i nostri due Paesi, cosa che noi europei abbiamo urgente bisogno di fare, in quanto nazioni libere e democratiche”.

Passaggio importante, ha sottolineato dal canto suo Beccari; ricordando come negli ultimi tempi sia già la seconda intesa perfezionata. Siamo anche vicini – ha aggiunto - alla conclusione di un accordo contro le doppie imposizioni. “Segno di una qualità di relazioni che progredisce sulla base di accordi e passaggi concreti”.

La Germania – ha continuato il Segretario agli Esteri - “è un Paese che esercita un ruolo fondamentale per la stabilità dell'UE, è un'economia importantissima, è un Paese amico”.

