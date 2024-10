INFORMAZIONE Rtv: a Roberto Sergio la Direzione generale ad interim. SdS Pedini Amati "Abbiamo grandi aspettative" Ad agosto il Segretario all'Informazione lo aveva incontrato a Roma, per chiedere una rapida soluzione delle problematiche dell'Emittente di Stato

Rtv: a Roberto Sergio la Direzione generale ad interim. SdS Pedini Amati "Abbiamo grandi aspettative".

Roberto Sergio assume l’interim a San Marino Rtv. La notizia rimbalza sui siti italiani e trova conferma nelle parole del Segretario di Stato all'Informazione: "Eravamo informati degli sviluppi - ha detto Federico Pedini Amati -, sia io che i Segretari Beccari e Fabbri". E riserva un 'Benvenuto' speciale all'ex amministratore delegato della Rai, ora direttore generale di viale Mazzini al fianco del nuovo ad Giampaolo Rossi.

Lo scorso agosto, proprio il Segretario Pedini Amati lo aveva incontrato a Roma, per chiedere una rapida soluzione delle problematiche relative alla San Marino RTV. "Abbiamo grandi aspettative sull'operato di Sergio - prosegue - al quale offriamo massima collaborazione. La scelta di designare una figura apicale al vertice della nostra Emittente di Stato - conclude il Segretario all'Informazione - conferma la volontà del socio Rai verso una evoluzione in positivo della vicenda".

Nato a Roma nel 1960 e laureato in Scienze Politiche e in Scienze delle Comunicazioni, Roberto Sergio ha iniziato la sua carriera professionale nel 1985 presso Sogei Società Generale d’Informatica SpA. Il passaggio in Rai nel 2004 come direttore dell’area Nuovi Media ha rappresentato una svolta significativa per la sua carriera. Da allora, Roberto Sergio ha ricoperto ruoli chiave, inclusa la presidenza di Rai Way e la direzione della Direzione Radio, contribuendo in modo determinante allo sviluppo e all’innovazione dei servizi dell’azienda.

La San Marino Rtv fino al marzo scorso era stata retta dal giornalista Andrea Vianello.

