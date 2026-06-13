RTV apre le porte del nuovo Studio Tg con una puntata speciale di Breakfast San Marino

Vi portiamo dentro al nuovo studio Tg

Una puntata speciale quella di Breakfast San Marino di questa mattina, dalle 8.30 alle 10.30, che ha coinciso con l’inaugurazione del nuovo Studio 2 di RTV, il rinnovato spazio destinato al telegiornale e all’informazione dell’emittente di Stato.

Due ore di diretta hanno accompagnato i telespettatori in un viaggio tra attualità, istituzioni e grandi temi di interesse nazionale e internazionale, con la partecipazione di numerosi ospiti in studio e in collegamento da Roma. Tra i protagonisti della mattinata i Segretari di Stato Rossano Fabbri e Federico Pedini Amati, insieme ai vertici di RTV, per un momento che ha segnato una nuova tappa nel percorso di crescita dell’informazione sammarinese.

L’evento è stato anche l’occasione per presentare le novità del palinsesto estivo e autunnale di RTV, fare il punto sui progetti in cantiere e approfondire le prospettive future di un’azienda che negli ultimi anni ha rafforzato la propria offerta editoriale e la propria presenza nel panorama mediatico, investendo in informazione, approfondimento e innovazione tecnologica.

Ampio spazio è stato dedicato a uno degli appuntamenti più attesi per la Repubblica: la prossima visita pastorale di Papa Leone XIV a San Marino. Per approfondire il significato dell’evento e il rapporto tra il Titano e la Santa Sede sono intervenuti l’Ambasciatrice di San Marino in Vaticano Maria Alessandra Albertini, l’Ambasciatore d’Italia a San Marino Fabrizio Colaceci e il Vescovo della Diocesi di San Marino-Montefeltro Monsignor Domenico Beneventi.

Da Roma sono arrivati inoltre i contributi di ospiti di primo piano del mondo dell’informazione e della comunicazione vaticana: Padre Ciro Benedettini, già vice direttore della Sala Stampa Vaticana, Alessandro Gisotti, vice direttore editoriale del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, e Roberto Giacobbo, tra i divulgatori più autorevoli e apprezzati del panorama televisivo italiano, che ha annunciato una sorpresa.

La puntata ha offerto inoltre uno sguardo sull’attualità politica italiana e sugli scenari geopolitici internazionali grazie alla presenza di Monica Giandotti e Daniele Ruvinetti, conduttori del programma “Point Break – Il punto di rottura”, che hanno portato analisi e approfondimenti sui principali temi che caratterizzano il dibattito politico e gli equilibri globali.

Non è mancato uno spazio dedicato alla più stretta attualità politica sammarinese, con il confronto tra i rappresentanti delle forze presenti in Consiglio Grande e Generale, per analizzare i temi al centro del dibattito istituzionale e le principali sfide che attendono il Paese.

Una puntata speciale che ha unito informazione, approfondimento e ospiti di rilievo, celebrando il debutto del nuovo Studio 2, la “nuova casa del TG”, e offrendo uno sguardo sulle prossime sfide e sui nuovi progetti di RTV, sempre più orientata a consolidare il proprio ruolo di riferimento nel sistema mediatico dentro e fuori territorio.



Lo speciale integrale









