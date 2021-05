RIUNITO IL CDA RTV, audizione del responsabile del Commerciale, Clemente: pubblicità in progressivo incremento

Tenuta nel pomeriggio la seduta del Cda di San Marino Rtv. Tra gli argomenti in agenda, anche l'audizione del Responsabile del Commerciale, Maurizio Clemente, che ha illustrato i risultati raggiunti da quando ha assunto l'incarico. In controtendenza rispetto agli ultimi cinque anni, si registra un incremento consolidato progressivo mensile, sia in termini di fatturato, sia di contratti stipulati. Al 31 maggio 2021 si è già vicini al dato complessivo del 2020, per vendite come per fatturato.

