Rtv. Avviato il totonomine?.

Questa volta, a differenza di quanto accadde dieci anni fa, dove la Rai aveva un solo nome per la sostituzione di Carmen Lasorella, cominciano a avvicendarsi sui giornali, e non solo, diversi nomi di giornalisti e manager di Viale Mazzini che sarebbero candidati alla successione di Carlo Romeo. Il dg infatti compie a settembre i sessantasette anni previsti dalla legge italiana come ultimo limite per la pensione. Romeo fra l'altro è il dg che ha ricoperto più a lungo questo incarico nella storia dalla Radiotelevisione di Stato sammarinese.

La corsa sembrerebbe già partita dunque - fra candidature e autocandidature vere e meno vere, riportate dai giornali - anche se con qualche anticipo, visto che manca ancora chi di fatto dovrà deciderne il finale. Sarà infatti il nuovo cda della Rai, che verrà molto probabilmente nominato nelle prossime settimane, a dare l'incarico per la consociata sammarinese. Per quel che riguarda il cda Rai, il presidente Draghi con il ministro Franco deciderà direttamente i vertici aziendali di Viale Mazzini mentre il parlamento nominerà i suoi quattro consiglieri e i dipendenti uno. Il cda di Rtv, presieduto da Pietro Giacomini, scadrà invece nell'estate 2022.

