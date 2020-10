Rtv. Conclusa l'assemblea dei soci

Si è conclusa l'assemblea dei due soci della San Marino Rtv. Per Eras erano in videocollegamento il presidente Luca Beccari e il vice presidente Teodoro Lonfernini mentre per la Rai da Roma era in collegamento l'avvocato Nicola Claudio. L'assemblea ha approvato su proposta del socio Eras, a seguito della legge ,113 del 7 luglio 2020, la nomina dei nuovi consiglieri Pietro Giacomini e Augusto Gasperoni che prendono il posto del Presidente Lorella Stefanelli e del consigliere Daniele De Luigi. Occorrerà invece una nuova assemblea per la nomina del terzo consigliere, Reves Salvatori, decisa ieri in Consiglio Grande Generale.





Entrambi i soci hanno ringraziato per il loro impegno, in questo periodo estremamente complesso, i consiglieri uscenti per il loro impegno e per l'attenzione rivolta alla Radiotelevisione di Stato.