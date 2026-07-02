RTV: "Costruire ponti", il 3 luglio speciale Tg con il Nunzio Apostolico Edgar Peña Parra

Costruire ponti. È questa la missione spirituale e diplomatica della Santa Sede, oggi più che mai, in un tempo segnato da guerre, tensioni internazionali e profonde trasformazioni.

Silvia Pelliccioni in dialogo con il nuovo Nunzio Apostolico per l'Italia e San Marino, Monsignor Edgar Peña Parra, mentre la Repubblica celebra i cento anni di relazioni con il Vaticano e si prepara ad accogliere Papa Leone XIV, il prossimo 22 agosto.

Venezuelano, diplomatico di lunga esperienza e per otto anni tra i più stretti collaboratori del Papa prestando servizio come Sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato vaticana, oggi è chiamato a rappresentare il Santo Padre presso le istituzioni italiane e sammarinesi, raccogliendo un'eredità importante in un momento cruciale per la Chiesa e per gli equilibri internazionali.

Un incontro nella Basilica del Santo Marino, per ripercorrere le tappe della vita di Monsignor Peña Parra tra diplomazia, fede e ascolto, riflettendo sul messaggio di pace che accompagna l'attesa della visita sul Titano di Papa Leone XIV.

"Costruire ponti": lo speciale con il Nunzio Apostolico Monsignor Edgar Peña Parra, in onda venerdì 3 luglio alle ore 21.30 su San Marino RTV (canale 550).









