RTV: "Costruire ponti", il 3 luglio speciale Tg con il Nunzio Apostolico Edgar Peña Parra
L'intervista all'Arcivescovo venezuelano, diplomatico di lungo corso, in onda venerdì alle ore 21.30 su San Marino RTV (canale 550)
Costruire ponti. È questa la missione spirituale e diplomatica della Santa Sede, oggi più che mai, in un tempo segnato da guerre, tensioni internazionali e profonde trasformazioni.
Silvia Pelliccioni in dialogo con il nuovo Nunzio Apostolico per l'Italia e San Marino, Monsignor Edgar Peña Parra, mentre la Repubblica celebra i cento anni di relazioni con il Vaticano e si prepara ad accogliere Papa Leone XIV, il prossimo 22 agosto.
Venezuelano, diplomatico di lunga esperienza e per otto anni tra i più stretti collaboratori del Papa prestando servizio come Sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato vaticana, oggi è chiamato a rappresentare il Santo Padre presso le istituzioni italiane e sammarinesi, raccogliendo un'eredità importante in un momento cruciale per la Chiesa e per gli equilibri internazionali.
Un incontro nella Basilica del Santo Marino, per ripercorrere le tappe della vita di Monsignor Peña Parra tra diplomazia, fede e ascolto, riflettendo sul messaggio di pace che accompagna l'attesa della visita sul Titano di Papa Leone XIV.
"Costruire ponti": lo speciale con il Nunzio Apostolico Monsignor Edgar Peña Parra, in onda venerdì 3 luglio alle ore 21.30 su San Marino RTV (canale 550).
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