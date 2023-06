Rtv: dai vertici ERAS l'“in bocca al lupo” al dg Andrea Vianello

Arriva dalle istituzioni sammarinesi l'“in bocca al lupo” al nuovo Direttore Generale di Rtv, Andrea Vianello. Proprio ieri l'incontro con i Segretari agli Esteri Luca Beccari e al Lavoro Teodoro Lonfernini, nella veste di Presidente e Vice Presidente ERAS. Hanno ribadito la volontà di collaborare per il bene della Televisione di Stato, nel rispetto dei valori che guidano il settore dell’informazione e a tutela dei cittadini e dei telespettatori. Richiamano la comprovata esperienza e l’indiscutibile professionalità di Andrea Vianello che – scrivono in una nota - guideranno certamente il suo operato, garantendo a lui e alla struttura il sostegno delle istituzioni. Ringraziamento poi al Presidente della RTV, Pietro Giacomini per il ruolo di Direttore Generale Facente Funzione, ricoperto nel periodo di vacatio.