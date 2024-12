RTV: DG Roberto Sergio, "Al via la stagione del rilancio"

Un nuovo inizio per San Marino Rtv, che dà il via ad una stagione di rilancio. E' questo il messaggio che arriva oggi dalla prima conferenza stampa dall'insediamento dei Dg Roberto Sergio nella sede dell'emittente. Subito un focus sui conti perchè il 2024 si chiude con un "risultato di gestione positivo" commenta il Direttore "che ci fa guardare al 2025 come l'anno del nuovo corso". Si è andati infatti dal risanamento al consolidamento, grazie all'impegno congiunto del Governo di San Marino e della Rai. Un milione di euro nei prossimi tre anni per il rinnovamento tecnologico. Obiettivo: dare compimento ad una piena digitalizzazione. Il'ammodernamento degli studi televisivi sarà completato entro la primavera del 2026. Palinsesto rinnovato dal 13 gennaio: "Una nuova architettura con innesti di grande qualità che abbracciano diversi target- ha spiegato Anna Sirotti del coordinamento palinsesto - per rafforzare l'identità della rete e creare nuove abitudini di ascolto".

Si potenzia l'informazione in diretta con il contenitore del mattino "RTV News" dalle 7.30 alle 8.30, dal lunedì al venerdì. In onda la grande fiction con "Doc", "Il giovane Montalbano", "Braccialetti rossi" e "La Squadra". A Natale un pacchetto di film d'autore come "Nuovo Cinema Paradiso" di Giuseppe Tornatore e "Natale a casa Cupiello" di Eduardo De Filippo.

Tornano Luciano Onder con "La casa della Salute" e Paolo Mieli con "L'Oro siamo noi".



Grande attesa per il nuovo format San Marino Song Contest che andrà in onda l'8 marzo, con una conduzione al femminile, in simulcast su RaiRadio2 e sul canale 202 del Digitale Terrestre, e in streaming e on demand su Raiplay. La direzione artistica è affidata a Massimo Bonelli.

Crossmedialità dell'offerta radiotelevisiva di Radio Rai: ogni pomeriggio "Radio 2 Happy Family" e nel week end i programmi di No Name Radio come "Quann Facc RAP" con Clementino. Confermato lo spazio religioso della domenica, preceduto dalla musica classica e lirica.



"Un orizzonte ottimistico per l'emittente di Stato - ha concluso Federico Pedini Amati, Segretario all'Informazione - dal grande progetto di rilancio in qualità e tecnologie, al mantenimento dei posti di lavoro". Nel video le interviste a Roberto Sergio, DG RTV, Massimo Bonelli, direzione artistica San Marino Song Contest, Federico Pedini Amati, Segretario all'Informazione.