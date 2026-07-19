LETTERA APERTA AI SAMMARINESI RTV, DG Roberto Sergio: "La libertà si conquista ogni giorno. Anche attraverso una televisione pubblica" Una riflessione sul valore della libertà, del pluralismo e del servizio pubblico

RTV, DG Roberto Sergio: "La libertà si conquista ogni giorno. Anche attraverso una televisione pubblica".

"Care Cittadine,

Cari Cittadini,

quando, nel maggio del 2024, ho assunto la responsabilità di guidare San Marino RTV, molti osservatori ritenevano che il destino dell’azienda fosse ormai segnato. Una struttura economicamente fragile, tecnologicamente arretrata, con un’offerta editoriale poco riconoscibile e con prospettive che lasciavano immaginare un inevitabile ridimensionamento. Oggi, a distanza di poco più di due anni, credo siano i fatti a parlare.

Con la chiusura del bilancio 2026, San Marino RTV registrerà il terzo esercizio consecutivo positivo, senza debiti, con conti finalmente in equilibrio e con risultati economici che restituiscono serenità e prospettive di crescita.

Ma non è questo il risultato più importante. Il risultato più importante è aver dimostrato che è possibile costruire una televisione pubblica indipendente, moderna e credibile. Una televisione che non appartiene a chi la dirige, a chi governa o a chi fa opposizione. Appartiene esclusivamente ai cittadini della Repubblica.

Per questo abbiamo scelto una strada precisa: investire nella qualità, nell’innovazione tecnologica, nella produzione originale, nell’apertura internazionale e, soprattutto, nel pluralismo.

Abbiamo aperto i nostri studi a voci diverse, spesso lontane tra loro per idee, cultura e sensibilità. Lo abbiamo fatto senza timori, perché il servizio pubblico non deve selezionare le opinioni in base alla loro convenienza, ma garantire a ciascuno il diritto di esprimersi nel rispetto della verità dei fatti, della correttezza dell’informazione e della dignità delle persone.

Il pluralismo non è uno slogan.

È il fondamento della libertà.

È la migliore garanzia contro ogni forma di conformismo, di pressione e di condizionamento. L’indipendenza editoriale non si proclama. Si pratica. Ogni giorno.

Anche quando è scomoda. Anche quando espone alle critiche.

Anche quando sarebbe più semplice scegliere la strada dell’omologazione.

In questi anni abbiamo preferito assumerci questa responsabilità. Abbiamo modernizzato la tecnologia, incrementato in modo significativo la produzione originale, costruito nuove collaborazioni internazionali, rafforzato la presenza di San Marino RTV nel panorama italiano ed europeo e dato all’emittente una nuova identità editoriale, riconoscibile e autorevole.

I risultati di ascolto, la crescente considerazione del nostro lavoro e il valore acquisito dal marchio San Marino RTV dimostrano che quella scelta era giusta.

Naturalmente non tutto è perfetto. Ci saranno sempre decisioni discutibili, errori da correggere e nuove sfide da affrontare. Ma nessuno potrà negare che oggi San Marino RTV sia un’azienda profondamente diversa da quella che abbiamo trovato.

Più forte.

Più solida.

Più moderna.

Più libera.

Desidero ringraziare tutte le donne e tutti gli uomini dell’azienda. Giornalisti, tecnici, amministrativi, operatori, professionisti e collaboratori che hanno creduto in un progetto che molti consideravano impossibile. Il merito dei risultati raggiunti appartiene innanzitutto a loro.

Infine, desidero rivolgermi direttamente a voi, cittadini sammarinesi.

Difendere il servizio pubblico significa difendere uno spazio comune nel quale ogni persona possa riconoscersi, indipendentemente dalle proprie idee politiche, culturali o religiose.

Le televisioni pubbliche non devono essere la voce del potere. Devono essere il luogo del confronto, della conoscenza, del rispetto reciproco e della libertà.

Se oggi San Marino RTV è più forte, è perché ha scelto di essere più libera. E una televisione libera rende più forte anche la democrazia. Su questo principio continuerò a lavorare con la stessa convinzione del primo giorno, perché i risultati economici possono essere misurati in un bilancio, ma il valore della libertà e del pluralismo rappresenta un patrimonio che appartiene a tutta la Repubblica e che ogni generazione ha il dovere di custodire e consegnare, ancora più forte, a quella successiva".





Roberto Sergio

Direttore Generale San Marino RTV

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