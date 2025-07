RTV e la sfida di Roberto Sergio per il rilancio Annunciato ieri un nuovo studio a Roma. Pedini Amati: "Dialogo amplificato sul palcoscenico italiano e internazionale"

Una Tv lanciata verso nuovi traguardi, che da quando è stata presa in mano da Roberto Sergio non ha smesso di regalare sorprese. L'ultima ieri, ennesimo “colpo” di chi di televisione se ne intende, non per niente è stato amministratore delegato della Rai, di cui oggi ricopre il ruolo di direttore generale. Il giorno in cui ha assunto anche la guida di RTV ha subito dichiarato che quando si pone un obiettivo sfidante, per lui diventa una missione.

Lo confermano i fatti. In soli otto mesi c'è già chi parla di “rivoluzione Sergio”. E ieri ha posto un altro importante mattone nella costruzione della nuova architettura dell'emittente di Stato. A pochi giorni dal lancio del nuovo logo e del canale unico al 550, ha annunciato un nuovo studio a Roma, affacciato su Montecitorio. “Un dialogo amplificato sul palcoscenico italiano e internazionale” commenta oggi il Segretario Federico Pedini Amati, che plaude con soddisfazione ai “recenti, significativi sviluppi che hanno visto protagonista San Marino RTV”. “Traguardi – continua il Segretario con delega all'Informazione - che rappresentano la convergenza virtuosa di un impegno costante e una visione condivisa, frutto della sinergia instaurata nei mesi scorsi tra la Segreteria di Stato e i vertici di RTV”.

“L'iniziativa, presentata a Roma in collaborazione con CEOforLIFE, si configura quale ponte strategico per amplificare la voce e la presenza di San Marino nel panorama mediatico e culturale italiano e internazionale” – sottolinea Pedini Amati. Da autunno, infatti, un programma settimanale in prima serata vedrà collegati due studi – quello sammarinese e quello romano – favorendo così il dialogo tra politica e imprenditoria di entrambe le realtà. Tra le altre novità le 12 puntate de La Terrazza della Dolce Vita, il salotto estivo di Simona Ventura e Giovanni Terzi, e la miniserie “Titano – Il segreto della Libertà” di Roberto Giacobbo. Infine, la partecipazione di San Marino allo Junior Eurovision Song Contest, che si terrà in Georgia il 13 dicembre. Nel frattempo va avanti il progetto di rinnovamento degli studi, che cambierà il volto di RTV, nel segno dell'innovazione.

