Rtv è online con un nuovo sito

Benvenuti nel nuovo sito di San Marino Rtv!



Con una veste rinnovata e una migliore fruibilità dei contenuti, il nuovo portale è stato ideato per risultare sempre più di facile consultazione per tutti i nostri utenti. Siamo partiti dal riappropriarci del dominio originale: sanmarinortv.sm Facile, intuitivo, al limite del banale, ma assolutamente imprescindibile per poter continuare ad essere una vera finestra sul mondo.



Il nuovo spazio web rappresenterà tutti i settori dell'Emittente di Stato: dalle news allo sport, dalle produzioni televisive a quelle radiofoniche. Il tutto in streaming ed anche on demand, con un player video completamente aggiornato e leggibile da ogni supporto.



Al centro del progetto, la facilità di utilizzo: tutto deve essere a portata di clic. È stato così scelta un'immagine grafica essenziale e lineare, perfetta anche per smartphone e tablet. A breve sarà disponibile anche una nuova App per avere sempre “in tasca” informazione e intrattenimento.



Nei primi giorni potrebbero esserci servizi instabili o “claudicanti”. Un progetto così importante, si sa, necessita di un po' di rodaggio. Potreste essere proprio voi ad aiutarci a scovare qualche funzione non ancora perfetta.



Grazie della fiducia e buona navigazione