Rtv. Il Cda approva il bilancio 2019. Affrontata anche l'emergenza coronavirus.

Lunga riunione del Cda di Rtv nel pomeriggio di oggi. Riunito in videoconferenza, il Consiglio ha approvato il bilancio 2019, un bilancio che questa volta ha dovuto registrare, a differenza degli anni passati, un sensibile passivo. "E' un passivo impegnativo - parliamo di circa 400.000 euro - che comunque non pregiudica la solidità aziendale - ha detto il Dg Carlo Romeo - Purtroppo nel 2019 si è verificato un combinato disposto di una serie di circostanze negative che vanno principalmente dalla riduzione di oltre 200.000 euro del finanziamento italiano 2019, avvenuto nel giugno scorso, a una contrazione pubblicitaria internazionale della raccolta pubblicitaria che ha investito pesantemente anche Rtv e di un NPL, un credito internazionale inesigibile dopo sei anni ormai da inserire in bilancio, visti i numerosi tentativi di recupero non andati a buon fine" ha dichiarato.

"E' fisiologico che si verifichi per una azienda una annata no. In realtà - ha proseguito Romeo - al momento personalmente sono più preoccupato per la situazione che sta creando l'attuale emergenza Coronavirus, ma sono fiducioso che tutti noi di Rtv ce la faremo anche questa volta a fronteggiare la situazione".

Il Cda si è poi occupato dei provvedimenti aziendali a tutela dei dipendenti, prendendo atto delle misure in corso e ringraziando tutto il personale per l'impegno di queste settimane che ha coinvolto il servizio pubblico radiotelevisivo. Il Consiglio, su proposta della Presidente Lorella Stefanelli, ha inoltre deciso di ridurre del trenta per cento, fino al durare della emergenza, i propri emolumenti a sostegno delle istituzioni impegnate.

