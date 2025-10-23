ANTICIPAZIONI RTV, “Il Colibrì”, ex agente segreto Marco Mancini: “Sul caso Almasri sono stati commessi evidenti errori” I retroscena dell'ex agente segreto Marco Mancini al centro della seconda puntata de “Il Colibrì” di Giovanni Terzi e Simona Ventura, in onda alle 21 su San Marino RTV.

RTV, “Il Colibrì”, ex agente segreto Marco Mancini: “Sul caso Almasri sono stati commessi evidenti errori”.

Seconda puntata del programma “Il Colibrì, spazio di libertà”, la nuova produzione di San Marino RTV in 10 puntate condotto da Giovanni Terzi e firmato con Simona Ventura, in onda ogni giovedì alle ore 21.00 sul canale 550.

Nella prima parte della puntata l'intervista a Marco Mancini (già responsabile del controspionaggio italiano) che, rispondendo alle domande di Terzi, ha dichiarato che la vicenda dell’incontro all’autogrill a Fiano Romano con il senatore Matteo Renzi ha bloccato la possibile promozione professionale e rovinato la sua carriera. “Quell’avvenimento mi ha fatto perdere il posto di lavoro” ha detto Mancini, all'epoca dirigente del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza. Sulla guerra a Gaza ha commentato: “Non è una pace ma una semplice tregua. È in atto il riarmo di Hamas”. Tanti i retroscena nell'intervista che andrà in onda stasera: “Noi del controspionaggio abbiamo sventato il nostro 11 settembre che era programmato all’ambasciata Italiana a Beirut”. Alla domanda di Terzi sul caso del generale libico Almasri ed eventuali responsabilità della politica italiana Mancini ha dichiarato: “Sono stati commessi evidenti errori”. Nella puntata in onda questa sera l'ex agente dei servizi segreti ha ricordato anche la figura di Nicola Calipari: “Un amico ed un eroe”.

Ospite di Colibrì anche lo scrittore ed inviato di “Striscia la notizia” Francesco Mazza che, presentando il suo nuovo libro “Estinzione”, edito da La nave di Teseo di Elisabetta Sgarbi, racconta il suo reportage da dentro la redazione del giornale satirico francese Charlie Hebdo all’indomani dell’attacco terroristico. “Quando sono entrato nella redazione – ha ricordato - la disegnatrice Coco mi ha aperto con al fianco due uomini della scorta con il kalashnikov; l’Occidente sembra abbia paura della libertà d’informazione”.

In chiusura un ricordo di Terzi di Giovanni Cucchi, papà di Stefano, vittima di mala informazione.

Il programma è di Giovanni Terzi, Simona Ventura, Francesco Mazza, Danila Lostumbo. In redazione Claudia Ruggeri, Martina Trujillo. Direttore di produzione Matteo Bravi, regia di Eleonora Pozzi.

In onda stasera (giovedì 23 ottobre) alle ore 21 su San Marino RTV, canale 550. Anche in streaming su sanmarinortv.sm.

[Banner_Google_ADS]



Foto Gallery

I più letti della settimana: