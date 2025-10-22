RAI - RTV RTV: il Dg Roberto Sergio replica a L'Informazione, "Nessuna bufera in RAI" L'esito della votazione sulla richiesta di Marano di inserire in odg la questione del doppio ruolo, respinta da sei membri su sette, "nessuna spaccatura"

RTV: il Dg Roberto Sergio replica a L'Informazione, "Nessuna bufera in RAI".

“Nessuna bufera RAI, nessuna spaccatura nel Cda”: così il Direttore Generale di San Marino RTV e di RAI, Roberto Sergio replica, perentorio, all'articolo pubblicato oggi dal quotidiano L'Informazione di San Marino sulla base della ricostruzione apparsa su L'Espresso, ristabilendo pertanto la corretta ricostruzione dei fatti accaduti nella riunione del Consiglio di Amministrazione di giovedì scorso a Roma.

La richiesta da parte del Presidente facente funzioni della RAI Antonio Marano, di inserire la questione del doppio ruolo RTV-RAI di Sergio all'ordine del giorno è stata, infatti, respinta da sei membri su sette dello stesso Cda, da tre membri del Collegio dei Sindaci, dal magistrato della Corte dei Conti, e con l'appoggio - non trascurabile – dell'Amministratore delegato Giampaolo Rossi, stabilendo in sostanza la compatibilità e capacità del Direttore Generale di gestire efficientemente entrambi i ruoli. Esito che di fatto rafforza la posizione di Roberto Sergio anche in seno alla San Marino RTV.

