Rtv: il Direttore Roberto Sergio in audizione dall'Autorità Garante per l'Informazione

Il Consiglio dell’Autorità Garante per l’Informazione, presieduto da Francesco Bongarrà, ha audito il direttore generale di San Marino RTV, Roberto Sergio. "Nel corso della lunga audizione - riporta una nota - Sergio ha illustrato la situazione dell’ente radiotelevisivo di Stato, soffermandosi in particolare sulle sue prossime prospettive di sviluppo". Il Garante ha espresso "apprezzamento al direttore Sergio per la chiarezza con cui ha esposto il proprio programma di lavoro e per lo sguardo di prospettiva volto, con originali innovazioni, ad una sempre maggiore crescita della Radio televisione di Stato del Titano, assicurandogli il proprio sostegno nell’ambito delle sue competenze istituzionali".