Rtv in Procura a Milano

In mattinata il Dg di San Marino Rtv Carlo Romeo è stato sentito in Procura a Milano, in qualità di direttore responsabile e quindi di persona informata sui fatti, in relazione ad una notizia riportata sul nostro sito internet.

A novembre 2018 avevamo infatti dato conto di una possibile "truffa telefonica" ai danni dei cittadini: secondo testimonianze dirette, nelle zone limitrofe a San Marino, ad alcuni cittadini è stato recapitato un ambiguo avviso nel quale si chiedeva di chiamare un numero verde sedicente gratuito per avere informazioni relativamente a giacenze di un plico o di una lettera.

Il numero risulterebbe intestato non a una società di recapito, ma ad una società di recupero crediti che ha presentato querela nei confronti di Rtv e di diverse testate giornalistiche italiane per avere riportato la notizia.

Il Dg Romeo ha fornito tutte le informazioni in nostro possesso, sottolineando la correttezza delle procedure e tutti i relativi controlli giornalistici precedenti alla stesura della notizia.