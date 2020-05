Rtv: l'assemblea dei soci approva il bilancio 2019

L'Eras e la Rai, nella assemblea dei soci di oggi, hanno approvato il bilancio 2019 di Rtv. Per l'Eras erano presenti il suo Presidente Luca Beccari, Segretario di Stato alle Telecomunicazioni, e il vicepresidente Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato all'Informazione, mentre la Rai è stata rappresentata dall'avvocato Annalisa Fortuna.

Un bilancio difficile di un anno difficile, dopo quello in attivo del 2018, che secondo il dg della Rtv, Carlo Romeo, è dipeso da una serie di fattori concomitanti. "L'unico credito non performante che avevamo e che era ormai giunto alla sua scadenza dopo quattro anni di tentativi di recupero in ambito internazionale - ha sottolineato il dg - cui si sono aggiunti una sensibile riduzione del contributo italiano e le conseguenze della crisi pubblicitaria televisiva che ha colpito pesantemente anche la San Marino Rtv, sono gli elementi che ci hanno condizionato. Purtroppo nel 2020 è arrivata la pandemia e dovremo affrontare, come tutti, un altro anno molto difficile".

Sia il socio Rai che i Segretari di Stato sammarinesi hanno ringraziato l'Azienda per l'impegno e la professionalità dimostrati, ricordando in particolare il ruolo del servizio pubblico nell'emergenza degli ultimi mesi. La centralità della trattativa fra San Marino e Italia sulle frequenze radiotelevisive è stata richiamata da entrambi i soci in quanto fondamentale per la Rtv, insieme con le altre due priorità identificate nel piano industriale 2019-2021, la nuova sede e la ristrutturazione del settore commerciale.



