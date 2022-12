RTV, lo studio virtuale intitolato ad Enrico Bellofiore

In occasione degli auguri di Natale, la San Marino RTV ha voluto ricordare il collega Enrico Bellofiore, morto proprio quest'anno, lo scorso maggio. A lui è stato dedicato e intestato lo studio virtuale, per segnare la sua professionalità e l'attaccamento al lavoro, ma anche per noi, per averne un ricordo concreto, ogni giorno. Proprio la moglie Nadia ha svelato la targa posta all'ingresso dello studio, accolta dal Presidente di RTV, Pietro Giacomini, e dai tanti colleghi, amici di Enrico.

Foto Gallery Foto dall'inaugurazione

