RTV - OLTRE I CONFINI: evento speciale in DIRETTA.

Una maratona televisiva di oltre dieci ore – dalle 8.30 alle 19.30 – inaugura oggi la nuova stagione di San Marino RTV, simbolo della svolta voluta dal Direttore Generale Roberto Sergio. Dopo il lancio del canale unico 550, il nuovo logo e l’ampliamento dell’offerta editoriale, l’emittente presenta i nuovi studi high-tech e un palinsesto autunnale che unisce spettacolo, riflessione istituzionale e partecipazione collettiva.

Con l’evento speciale “RTV - Oltre i Confini”, la TV di Stato riafferma la propria missione: essere presidio culturale, sociale e informativo, ponte tra la comunità sammarinese e il mondo. Dallo Studio Uno, quattro aree tematiche – Politica, Attualità, Intrattenimento, Fiction e Sport – offriranno collegamenti, interviste e contenuti esclusivi, con il contributo delle più alte cariche istituzionali e di protagonisti della cultura e dell’informazione.

Tra gli ospiti: i Segretari di Stato Luca Beccari, Rossano Fabbri e Federico Pedini Amati; la consigliera Francesca Civerchia; il direttore di Domino Dario Fabbri; volti noti della TV come Roberto Giacobbo, Luciano Onder e Giovanni Terzi. Previsti collegamenti con Montecitorio News24 e con il network CEOforLife di Giordano Fatali, per dialoghi con Corrado Augias, Paolo Mieli, Alberto Barachini e Barbara Floridia.

Spazio anche al mondo femminile con Angela Rafanelli, Emilia Brandi, Vittoriana Abate, Annalisa Chirico, Nunzia De Girolamo e Denise Bronzetti.

Un evento che celebra una RTV rinnovata, moderna e inclusiva: una televisione che emoziona, informa e unisce, radicata nel presente e proiettata verso il futuro.

