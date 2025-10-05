RTV - OLTRE I CONFINI: nuova stagione, nuovi studi in 10 ore di diretta

Una lunga maratona televisiva, oltre 10 ore di diretta - dalle 8.30 alle 19.30 - segnerà l'avvio della nuova stagione televisiva. Si sostanzia la svolta impressa dalla Direzione di Roberto Sergio: dopo il canale unico 550, il cambio di logo e una offerta arricchita RTV presenta, insieme al palinsesto autunnale, i nuovi studi high-tech in un appuntamento che unisce spettacolarità televisiva, riflessione istituzionale e partecipazione corale. La TV di Stato riafferma, così, la propria missione: essere presidio culturale, sociale e informativo, ponte tra la comunità sammarinese e il mondo.

RTV, Oltre i Confini: dallo Studio Uno, quattro aree tematiche - Politica, Attualità, Intrattenimento, Fiction e Sport – con contributi esclusivi e protagonisti del mondo della cultura, dell’informazione e della politica, accanto allo spazio istituzionale con le più alte cariche della Repubblica e i vertici di RTV, a sottolineare il valore dell'emittente come strumento di crescita, autonomia e prestigio nazionale. Collegamenti anche dal nuovo studio virtuale con format innovativi e contenuti immersivi.

Solo alcuni dei tanti nomi: i Segretari di Stato Luca Beccari, Rossano Fabbri e Federico Pedini Amati; il Consigliere DC, Francesca Civerchia; il Direttore di Domino Dario Fabbri; e ospiti d'eccezione del panorama televisivo come Roberto Giacobbo, Luciano Onder e Giovanni Terzi. Filo diretto con gli studi di Montecitorio News24, grazie alla collaborazione con il Presidente di CEOforLife, Giordano Fatali, in un susseguirsi di collegamenti con protagonisti, tra gli altri: Corrado Augias; Paolo Mieli; il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alberto Barachini; la Presidente della Commissione parlamentare di Vigilanza Rai, Barbara Floridia. Spazio alle donne e all'universo femminile con Angela Rafanelli, Emilia Brandi, Vittoriana Abate, Annalisa Chirico, Nunzia De Girolamo e il consigliere di Alleanza Riformista, Denise Bronzetti.

L'invito a non mancare all'evento, come alla nuova stagione, specchio di una comunità radicata nel presente e proiettata nel futuro, in una tv che emoziona, informa, unisce.







