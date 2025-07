PASSAGGIO DI TESTIMONE Rtv: Pasquale Valentini nuovo Presidente, "realtà in crescita che va incoraggiata a dare il meglio" Subentra a Pietro Giacomini alla guida del Cda

Chiuso un ciclo oltremodo impegnativo, se ne apre uno nuovo, altrettanto sfidante. Pasquale Valentini assume ufficialmente l'incarico di Presidente della San Marino Rtv, in una fase di deciso rilancio dell'emittente, spinta dal Direttore Generale Roberto Sergio. La nomina di Valentini a membro del Cda passa prima in Assemblea dei Soci Rai ed Eras; poi, in Consiglio di Amministrazione l'effettiva elezione al vertice.

"Un po' di trepidazione, - ammette Valentini - oltre che naturalmente l'onore per la fiducia che mi è stata attribuita. Trepidazione - aggiunge - perché obiettivamente la San Marino Rtv è, credo per San Marino, una realtà molto importante, perché volenti o non volenti è quella che ci mette in comunicazione col mondo e quindi è attraverso anche questa forma di comunicazione che noi facciamo sapere chi siamo e che ruolo vogliamo avere in questo contesto così complesso ormai, che è quello del mondo. Quindi è una responsabilità non da poco". Che realtà si aspetta di trovare da dentro? "Mi sembra che sia una realtà in crescita in questa fase, - dice - sicuramente anche col nuovo Direttore mi sembra che ci sia stato un impulso significativo e mi sembra che sia una realtà che va incoraggiata a dare il meglio e credo che ci siano dentro tante professionalità che possono essere valorizzate".



Conclude un mandato quinquennale Pietro Giacomini: un percorso di soddisfazione, il suo, ma anche irto di ostacoli. "Sono stati anni molto impegnativi - ricorda - nel corso dei quali per un anno circa, cioè cinque mesi prima più sette mesi in un'altra occasione, ho svolto anche il ruolo di direttore generale in seguito prima alla scomparsa del dottor Di Meo e poi alle dimissioni del dottor Vianello. Ho avuto anche la soddisfazione di poter chiudere un bilancio, quello del 2024, con un leggero utile, questo grazie all'impegno di tutta la struttura, di tutti i dipendenti, che veramente è stato un impegno molto significativo e grazie anche al contributo degli azionisti, sia la RAI che ha dato un contributo superiore che il governo di San Marino".

Nel video le interviste a Pasquale Valentini, Presidente Cda San Marino Rtv e Pietro Giacomini, Ex Presidente Cda San Marino Rtv.

