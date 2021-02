Rtv: tre defibrillatori per mettere il cuore al sicuro

'Qui il tuo cuore è al sicuro'. Il cartello è posizionato sopra il defibrillatore. Ce ne sono 3 all'interno dell'emittente radiotelevisiva di Stato, tra le aziende Anis che hanno investito in sicurezza. 10 dipendenti, la scorsa settimana, di diversi settori della tv, hanno seguito un corso di formazione sia sulle tecniche del massaggio cardiaco, che sull'utilizzo del defibrillatore che sulle manovre di primo soccorso in caso di ostruzione delle prime vie respiratorie. Competenze applicabili sia a emergenze che possano arrivare in azienda, che per interventi esterni. La celerità di un intervento, proprio in caso di arresto cardiaco, rappresenta uno dei principali fattori di sopravvivenza.

Promuovere la cultura della defibrillazione precoce e di come intervenire in caso di emergenza sono obiettivi fondamentali per la Repubblica di San Marino. Con l'obiettivo di salvare vite attraverso una cultura della cardio-protezione; dispositivi salvavita e di primo soccorso e formazione al personale.



