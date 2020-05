RADIOTELEVISIONE DI STATO Rtv: ultimo Cda prima della assemblea dei soci

Concluso nel pomeriggio l'ultimo Cda della San Marino Rtv, prima dell'assemblea dei soci che si terrà mercoledì prossimo. All'ordine del giorno una approfondita analisi della relazione presentata dal Direttore Generale, legata alla situazione finanziaria alla luce della emergenza provocata dalla pandemia in corso, e alle strategie per fronteggiare le conseguenze che ha comportato a livello aziendale. Presentati, su sollecitazione del Consiglio di Amministrazione, ulteriori tagli ai costi 2020, nonostante gli impegni straordinari che hanno coinvolto il servizio pubblico radiotelevisivo sammarinese. Prossima scadenza l'assemblea dei i soci Eras e Rai, per definire gli scenari in cui sta operando la San Marino Rtv.



