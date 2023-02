Ruby dopo l'assoluzione: "Ho bisogno di tempo per assimilare la gioia. Chiamare Berlusconi non è la mia priorità"

Subito dopo l'assoluzione sua e di Berlusconi nel processo Ruby Ter, Karima el Marough, ha commentato l'esito del processo: “Ho bisogno di tempo per assimilare questa grande gioia. La vedo come una enorme liberazione. So che tanta gente non sa niente della mia vita. Il personaggio Ruby è stato solo e sempre una invenzione”. Chiamerai Berlusconi? “Al momento non è tra le mie priorità. Appena uscirò dal tribunale voglio sentire la mia mamma e il mio compagno. Sono queste le persone che, per me, al momento contano”.