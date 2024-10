Ruolo internazionale e neutralità: il Segretario Beccari parla agli studenti

Nel video le interviste a Giorgio Bartolomucci, Segretario Generale del Festival della Diplomazia; Daniela Aruta, studentessa Università Lumsa; Nancy Varone, studentessa Università Lumsa; Luca Beccari, Segretario di Stato agli Affari Esteri

All'Università Lumsa di Roma il Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari è intervenuto, in qualità di relatore, ad un seminario dedicato a San Marino: tante le domande da parte degli studenti presenti. Il Festival della Diplomazia, quest'anno alla sua XV edizione, evento annuale che dal 2010 promuove il dialogo e il confronto sui temi legati alla diplomazia internazionale, ha visto la partecipazione attiva della Repubblica, grazie al lavoro dell'Ambasciata di San Marino in Italia, col Segretario di Stato Beccari protagonista del seminario dal titolo “La Repubblica di San Marino: ruolo internazionale, multilateralismo e neutralità”. Introdotto dalla professoressa Tiziana Di Maio, presidente del corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali e responsabile del Cenacolo di Studi Diplomatici e Internazionali, Beccari ha parlato del ruolo internazionale di San Marino, delle sue relazioni, ma anche delle posizioni ferme tenute, ad esempio, contro la Russia e la sua violazione dell'integrità territoriale ai danni dell'Ucraina: se non ci fossimo schierati, ha spiegato, sarebbe stato come disconoscere noi stessi. Ha poi risposto ad ogni curiosità arrivata dagli studenti.

