Sabato 13 febbraio, Giornata di Raccolta del Farmaco: iniziativa presentata alla Reggenza

Un gesto di gratuità che da 11 anni mette in evidenza “il buon cuore dei sammarinesi”. Il Segretario di Stato Roberto Ciavatta ribadisce davanti ai Capi di Stato l'importanza di aderire alla Giornata di Raccolta del Farmaco, per rispondere alla crescente povertà sanitaria.

Sabato 13 febbraio, in collaborazione con il Banco Farmaceutico ONLUS e il Servizio Farmaceutico dell'ISS, appuntamento nelle farmacie di Borgo Maggiore, Serravalle e Cailungo (in quest'ultima si parte con un giorno di anticipo, venerdì 12), in segno di solidarietà e partecipazione. Ci saranno anche i rappresentanti delle istituzioni.

Il Covid quest'anno impone modifiche nella metodologia di raccolta: turnistica più breve e dunque un maggior numero di volontari in assistenza – dai 50 dello scorso anno si passa, con la pronta adesione da parte dei cittadini, ad oltre 80; e ancora, percorsi differenziati. La società civile risponde con sensibilità ed entusiasmo, così come la categoria dei farmacisti.





Farmaci che saranno affidati, per poi essere distribuiti, alla Caritas San Marino – Montefeltro, la cui opera - insieme alla generosità della popolazione - per tutto il 2020 e ancora oggi, si traduce in aiuto concreto a sostegno di tante persone e famiglie in difficoltà, “il 40% in più in pochi mesi” – sottolinea il referente Giovanni Ceccoli.

“Un gesto molto semplice – ricordano i Capitani Reggenti, Alessandro Cardelli e Mirko Dolcini – ma che ha un peso ed un significato tanto più rilevante nel difficile momento che stiamo vivendo”. audio Reggenza

Nel video l'intervista a Rossano Riccardi, Direttore UOC Farmaceutica e un estratto del discorso pronunciato in udienza dai Capitani Reggenti, Alessandro Cardelli e Mirko Dolcini.